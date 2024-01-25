Brezilya'yı sel vurdu: 12 kişi sel sularına kapıldı hayatını kaybetti

Rio de Janeiro'da şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Bir hafta içinde 12 kişi yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı Marcelo Crivella, medya önünde yaptığı açıklamada, 25 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Crivella, bir haftada 12 kişinin yağmur felaketinde can verdiğini söyledi. Crivella, acil durum ilan ettiklerini hatırlatarak, yolların ve birçok evin su baskınına uğradığını ifade etti. Crivella, bölgeye acil yardım malzemelerinin ulaştırılacağını duyurdu. Rio de Janeiro'da geçmişte de aşırı yağışlar sel ve heyelana sebep olmuş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.