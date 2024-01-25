Brezilya'yı sel vurdu: 12 kişi sel sularına kapıldı hayatını kaybetti

Rio de Janeiro'da etkili olan aşırı yağmurlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Bir haftalık sürede 12 kişi hayatını kaybetti. Kentteki durum kritik hale geldiği için olağanüstü hal ilan edildi. 25 bin kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Brezilya'yı sel vurdu: 12 kişi sel sularına kapıldı hayatını kaybetti
Yayın Tarihi:

Rio de Janeiro'da şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Bir hafta içinde 12 kişi yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı Marcelo Crivella, medya önünde yaptığı açıklamada, 25 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Crivella, bir haftada 12 kişinin yağmur felaketinde can verdiğini söyledi. Crivella, acil durum ilan ettiklerini hatırlatarak, yolların ve birçok evin su baskınına uğradığını ifade etti. Crivella, bölgeye acil yardım malzemelerinin ulaştırılacağını duyurdu. Rio de Janeiro'da geçmişte de aşırı yağışlar sel ve heyelana sebep olmuş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Öne Çıkanlar
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar? Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
Dev gibi çamaşır deterjanı almak isteyen o markete koşacak! Sadece 159 TL’ye düştü Dev gibi çamaşır deterjanı almak isteyen o markete koşacak! Sadece 159 TL’ye düştü
Pekmezin içine atıp yenirse bağışıklığı zımba gibi yapıyor! Pekmezin içine atıp yenirse bağışıklığı zımba gibi yapıyor!
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Alper Gezeravcı uzayda deneylerine devam ediyor: Türk astronot uzaydan akademisyen ve öğrencilerle görüşecek Alper Gezeravcı uzayda deneylerine devam ediyor: Türk astronot uzaydan akademisyen ve öğrencilerle görüşecek Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin Marmara Gölü artan yağışlarla yeniden canlandı Marmara Gölü artan yağışlarla yeniden canlandı