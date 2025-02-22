Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Rumble'a Erişim Engeli Kararı

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Rumble'a Erişim Engeli

Brezilya Yüksek Mahkemesi, mahkeme kararlarına uymadığı gerekçesiyle ABD ve Kanada merkezli çevrim içi video paylaşım platformu Rumble'a ülkede erişim engeli getirdi. Yargıç Alexandre de Moraes'ın yönettiği davada, Rumble'ın "defalarca, bilinçli ve isteyerek mahkeme kararlarına riayet etmediği" belirtildi.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

Moraes, Rumble'ın Brezilya'da yasal olarak faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir somut kanıtın mevcut olmadığını dile getirdi. Ayrıca, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen ve ABD’ye sığınma talebinde bulunan bir eleştirmenin hesabının kaldırılmamasının, platformun mahkeme kararlarına uymadığını gösteren açık bir örnek olduğunu belirtti.

Rumble'a, 20 Şubat'ta yasal bir temsilci ataması için 48 saat süre verilmişti ancak belirtilen sürede geri dönüş alınamamıştı.

Rumble Yönetimi'nin Tepkisi

Rumble yönetimi, bu kararı "Brezilya'da benzeri görülmemiş bir sansür" olarak nitelendirerek, Moraes'in eyleminin, ABD'de ikamet eden siyasi muhalifleri sansürlemeyi reddetmeye yanıt olarak geldiğini savundu. Açıklamada, "İfade özgürlüğüne olan bağlılığımız, ülke dışından gelen sansür taleplerini reddetmemize yol açtı." ifadeleri yer aldı ve bu kararla mücadele etmek için tüm yasal yolların araştırıldığını duyurdu.

Hukuki Süreçler Devam Ediyor

Rumble, Moraes'e karşı hukuki süreci başlatmıştı. Rumble ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG), 19 Şubat'ta Moraes aleyhine dava açarak, mahkeme kararlarının, ABD’nin ifade özgürlüğü yasalarını ihlal ettiği iddiasında bulunmuşlardı.

Yargıç Moraes’in, ABD’ye sığınma talebinde bulunan Brezilyalı siyasi eleştirmenin sosyal medya hesaplarını kapatma çabalarının, yasal yetkisini aştığı öne sürüldü.