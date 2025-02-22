Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Rumble'a Erişim Engeli Kararı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Rumble platformuna erişim engeli getirdi. Mahkeme, platformun kararlarına uymadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:04
Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Rumble'a Erişim Engeli Kararı

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Rumble'a Erişim Engeli

Brezilya Yüksek Mahkemesi, mahkeme kararlarına uymadığı gerekçesiyle ABD ve Kanada merkezli çevrim içi video paylaşım platformu Rumble'a ülkede erişim engeli getirdi. Yargıç Alexandre de Moraes'ın yönettiği davada, Rumble'ın "defalarca, bilinçli ve isteyerek mahkeme kararlarına riayet etmediği" belirtildi.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

Moraes, Rumble'ın Brezilya'da yasal olarak faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir somut kanıtın mevcut olmadığını dile getirdi. Ayrıca, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen ve ABD’ye sığınma talebinde bulunan bir eleştirmenin hesabının kaldırılmamasının, platformun mahkeme kararlarına uymadığını gösteren açık bir örnek olduğunu belirtti.

Rumble'a, 20 Şubat'ta yasal bir temsilci ataması için 48 saat süre verilmişti ancak belirtilen sürede geri dönüş alınamamıştı.

Rumble Yönetimi'nin Tepkisi

Rumble yönetimi, bu kararı "Brezilya'da benzeri görülmemiş bir sansür" olarak nitelendirerek, Moraes'in eyleminin, ABD'de ikamet eden siyasi muhalifleri sansürlemeyi reddetmeye yanıt olarak geldiğini savundu. Açıklamada, "İfade özgürlüğüne olan bağlılığımız, ülke dışından gelen sansür taleplerini reddetmemize yol açtı." ifadeleri yer aldı ve bu kararla mücadele etmek için tüm yasal yolların araştırıldığını duyurdu.

Hukuki Süreçler Devam Ediyor

Rumble, Moraes'e karşı hukuki süreci başlatmıştı. Rumble ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG), 19 Şubat'ta Moraes aleyhine dava açarak, mahkeme kararlarının, ABD’nin ifade özgürlüğü yasalarını ihlal ettiği iddiasında bulunmuşlardı.

Yargıç Moraes’in, ABD’ye sığınma talebinde bulunan Brezilyalı siyasi eleştirmenin sosyal medya hesaplarını kapatma çabalarının, yasal yetkisini aştığı öne sürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelanda'da Çin'in Tasman Denizi'nde Gerçek Mermiyle Tatbikatı
2
İstanbul'da Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu Düzenlendi
3
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Hazırlıklar Tamamlandı
4
Amasya'da Karla Kaplanan Boraboy Gölü Görsel Şöleni
5
Beyaz Nil Eyaletinde Kolera Salgını: 83 Ölü ve 1197 Yeni Vaka
6
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Okul Baskını: 3 İşçi Gözaltına Alındı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!