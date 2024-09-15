BRICS Medya Zirvesi Moskova'da Tamamlandı

BRICS Medya Zirvesi Moskova'da Gerçekleşti
Rusya'nın önde gelen haber ajanslarından biri olan TASS'ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Medya Zirvesi, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde başarıyla tamamlandı.
Önemli İsimler Zirvede Bir Araya Geldi
Zirveye TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve 40'tan fazla ülkeden medya kuruluşlarının yöneticileri, gazeteciler ve uzmanlar katıldı.
Medya İş Birliği ve Stratejiler
Etkinlikte, katılımcılar medya iş birlikleri ve uluslararası medya alanında karşılaşılan zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Anadolu Ajansı da zirvede yer alarak, Türkiye'nin medya alanındaki stratejilerini paylaştı.
Zirvenin, BRICS ülkeleri arasındaki medya iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.