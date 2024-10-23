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BRICS Ülkeleri Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

BRICS ülkeleri, Gazze'deki İsrail saldırılarını kınayarak hızlı bir ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:42
BRICS Ülkeleri Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

BRICS Ülkeleri'nden Gazze İçin Acil Önlemler

BRICS ülkeleri, Gazze Şeridi’nde süregelen çatışmaları nihayet sona erdirmek amacıyla kapsamlı bir ateşkesin derhal başlatılması gerektiğini belirtti. Bu açıklama, Rusya'nın Tataristan bölgesinin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından, "Kazan Bildirgesi" ile resmi şekilde yapıldı.

İnsani Yardım Faaliyetlerine Yönelik Saldırılar Kınandı

Bildiride, Gazze'de İsrail tarafından yürütülen insani yardım operasyonlarına yapılan saldırıların kınandığına dikkat çekildi. BRICS ülkeleri, bu tür saldırıların kitlesel sivil kayıplar ve altyapının geniş çapta tahrip olmasına yol açtığı konusunda derin endişelerini dile getirerek, aslında Gazze'deki insani krizin daha da derinleştiğine vurgu yaptı.

Uluslararası Hukuka Saygı

BRICS bildirgesinde, tek taraflı ekonomik yaptırımların uluslararası hukukla bağdaşmadığına dikkat çekilerek, bu tür sınırlamaların toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi talep edildi. Kısacası, uluslararası düzenin daha adil hale getirilmesi için stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Lübnan'daki Durum Üzerine Kaygılar

BRICS üyeleri, aynı zamanda Güney Lübnan'daki duruma da kaygı duyarak, İsrail'e ait yerleşim alanlarına yönelik saldırıların durdurulmasını ve bölgedeki siyasi istikrarın sağlanması için diplomatik çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Gazze'de acil ateşkes sağlanması, Eğer tutulan tüm rehinelerin ve tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılması ve Gazze'ye engelsiz insani yardım ulaştırılması için gerekli koşulların oluşturulması gerektiği ifade edildi. BRICS ülkeleri, bölgedeki çatışmaların tırmanmasının hem bölgesel hem de küresel düzeyde zararlı sonuçlar doğurabileceği konusunda tüm dünya ülkelerini uyardı.

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