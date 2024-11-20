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Bronşektazi Hastası Sağlığına Kavuştu: Kapalı Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti

Kars'ta bronşektazi hastası 49 yaşındaki Maynur Öğedik, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası iyileşme süreci başladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:59
Bronşektazi Hastası Sağlığına Kavuştu: Kapalı Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti

Kars'ta Bronşektazi Hastası Hayatını Kurtaran Kapalı Ameliyat

Kars'ta, öksürükle ağzından kan gelen ve hastalığına teşhis konulmadığı için uzun süre doktor doktor gezmek zorunda kalan 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Maynur Öğedik, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde yapılan kapalı akciğer ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Öğedik, hastalığına çare bulmak için yaklaşık 6 ay boyunca birçok ilde farklı doktorlara başvurdu. En sonunda bir yakınının önerisiyle başvurduğu KAÜ Hastanesinde, Doç. Dr. Güntuğ Batıhan tarafından yapılan tetkiklerde bronşektazi tanısı konuldu.

Kapalı Ameliyat ile İyileşme Süreci

Yapılan video yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen 4 saatlik kapalı ameliyat sonrasında Maynur Öğedik, yakaladığı sağlıkla yaşamına geri döndü. Doç. Dr. Batıhan, hastanın sol akciğerinin hasarlı olan üçte ikisinin çıkarıldığını belirtti.

Doç. Dr. Batıhan, "Bu hastalığın tanısı gözden kaçabiliyor. Hastamız, uzun süre tanı alamadan dolaşıyordu. Ancak biz doğru tanıyı koyarak cerrahi kararı aldık ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Kapalı Ameliyatın Avantajları

Kapalı ameliyatın birçok avantajına dikkat çeken Batıhan, bu yöntemin küçük kesilerle işlem yapılmasını sağladığını, hastanın konforunu artırdığını ifade etti. Ameliyatın ardından, hastanın ikinci gününde kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ve ağrısının daha az olduğunu vurguladı.

Bunların yanı sıra, Doç. Dr. Batıhan kapalı ameliyatın her sağlık merkezinde gerçekleştirilmediğini, genellikle açık ameliyatların tercih edildiğini belirtti. Ancak KAÜ Hastanesi olarak bu nadir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Maynur Öğedik, sağlığına kavuşmasında emeği geçen hastane ekibine teşekkür ederek hastalığıyla ilgili süreçte yaşadıklarını paylaştı. Öğedik'in taburcu edilmesi ise birkaç gün içinde planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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