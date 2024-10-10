Brown Üniversitesi, İsrailli Şirketlerle Ticaret İlişkilerini Kesmeyi Reddetti

Brown Üniversitesi'nin Kararı

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin okulun İsrail ile bağlantılı şirketlerle olan ticari ilişkilerini kesme talebini reddetti.

Rektörün Açıklamaları

Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson, The New York Times gazetesine verdiği demeçte, bu taleple ilgili Üniversite Yönetim Kurulu'nda yapılan oylamanın sonucunu açıkladı. Paxson, okulun bu şirketlerle olan ilişkilerinin "doğrudan yatırım bulunmaması" nedeniyle kesilmesine gerek olmadığını ifade etti.

Protesto ve Tepkiler

Paxson, üniversitenin bu şirketlerle olan ilişkilerinin "düşük ve dolaylı mali ilişkiler" olduğunu savunarak, "Brown Üniversitesi'nin misyonu bilgiyi korumaktır; küresel çatışmaları değerlendirmek veya çözmek değildir" dedi.

Öte yandan, üniversitedeki Ateşkes için Yahudiler grubunun bir üyesi Rafi Ash, bu kararı "üniversitenin ahlaki başarısızlığı" olarak nitelendirdi ve Yönetim Kurulu'nun "soykırımda suç ortağı kalmayı oyladığını" savundu.

Universitedeki Protestolar

Geçtiğimiz nisan ayında Columbia Üniversitesi'nde başlayip dünya genelinde yayılan Filistin destekli gösteriler, Brown Üniversitesi'nde de yankı buldu. Rektör Paxson'un mezuniyet konuşması, Filistin destekçileri tarafından kesildi.

İsrail ile bağlantılı şirketlerle olan ilişkilere son verilmesi talebi, üniversitenin 2 binden fazla mezunu tarafından desteklendi. Mezunlar, bu şirketlerle olan ilişkiler kesilene kadar üniversiteye bağış yapmayacaklarını bildirmişti.

Paxson, 30 Nisan'da yayımladığı bir mektupta, üniversite yönetimi ile Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerin organizatörleri arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.