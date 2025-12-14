Brown Üniversitesi'ndeki Silahlı Saldırıda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence şehrinde dün akşam yaşanan Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı Detayları

Providence Polis Teşkilatı Sözcüsü Kristy Dosreis, şüphelinin yerel saatle 03.45 sıralarında, Providence kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Coventry kentindeki bir otelde yakalandığını bildirdi. Yetkililer, gözaltına alınan kişinin üniversitede öğrenim gören bir öğrenci olmadığını açıkladı. Providence Polis Teşkilatı ayrıca sosyal medyada şüphelinin sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Yaralıların Durumu ve Güvenlik Önlemleri

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda yaralanan 9 kişiden 7'sinin durumunun stabil olduğunu, bir yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak stabil hale geldiğini, bir diğer yaralının ise hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Smiley, şüphelinin gözaltına alınmasıyla olay bölgesindeki güvenli alanlara sığınma çağrısının kaldırıldığını, fakat incelemelerin devam etmesi nedeniyle bazı sokaklarda güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer Ne Dedi?

Providence Polis Şefi Oscar Perez, olayla ilgili başka bir kişinin aranmadığını duyurdu. Providence Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Tim O’Hara ise önceki açıklamasında şüphelinin tamamen siyah kıyafetler giyen bir erkek olduğunu belirtmiş ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

