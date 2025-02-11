Brüksel'de 8 Aylık Hükümetsizlik, Güvenlik Endişelerini Artırdı

Brüksel'de Güvenlik Endişeleri Tırmanıyor

Avrupa'nın kalbi Brüksel, seçim sonrası hükümetsiz geçen 8 ayda güvenlik sorunları ile sarsıldı. Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleşen 4 silahlı çatışma, kentin asayiş zafiyetini gözler önüne serdi. Anderlecht ilçesinde yaşanan saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti.

Gelişen Olaylar

Saldırılardan ilki, 5 Şubat sabahı erken saatlerde Anderlecht'teki Clemenceau Metro İstasyonu yakınında gerçekleşti. İki maskeli kişinin kalaşnikoflarla ateş açması sonucu bir kişi öldü. Ardından 6 Şubat'ta Saint-Josse bölgesinde ikinci bir çatışma, iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Aynı günün gecesinde tekrar Clemenceau'da yaşanan yüzleşme ile güvenlik endişeleri arttı.

Uyuşturucu Çeteleri Oluşan Kriz

Federal Savcı Julien Moinil, saldırı başvurularının muhtemel bir uyuşturucu çetesi hesaplaşmasının sonuçları olduğunu belirtti. Olayların ardındaki koşullar, Brüksel'in itibarını zedeledi ve kentin huzurunu yeniden sağlamak adına adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Yapısal Sorunlar

Belçika'da mevcut olan siyasal yapı, güvenlik sorunlarının çözümünü zorlaştırıyor. Her belediyenin kendi kolluk kuvvetine sahip olması, merkezi bir polis gücünün olmaması dikkat çekiyor. 3 Şubat tarihinde kurulan federal hükümetin bu durumu değiştirmeyi planladığı belirtiliyor, ancak hükümetin oluşmaması ve yerel yönetimlerin güce kaybetme korkusu, süreci engelliyor.

Brüksel Hükümetinin Kurulması Bekleniyor

9 Haziran 2024 seçimlerinden itibaren Brüksel Bölge Hükümeti henüz kurulamayınca, asayiş ve güvenlik sorunları derinleşti. Liberal Frankofon MR Partisi ise hükümet kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamadı. Hükümeti kurma görevini üstlenen MR lideri David Leisterh, tüm partilerle istişarelere başlayacağını duyurdu.

Hükümetten Cevaplar ve Güvenlik Önlemleri

7 Şubat tarihinde yeni İçişleri Bakanı Bernard Quintin ve Adalet Bakanı Annelies Verlinden, asayiş konulu bir toplantı düzenleyerek güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladılar. Yetkililer, metro istasyonları ve sıcak noktalarda polis varlığının güçlendirileceğini belirttiler.

Ancak, alınan önlemlere rağmen, Anderlecht bölgesinde herhangi bir polis varlığı bulunmadığı gözlemlendi. Bu durum, belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri

Belçika'da uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı önemli bir sorun haline gelirken, hükümet kara para aklama ve yasadışı silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalarını artıracak. 2023 yılı itibarıyla iç pazarda 1,2 milyar avro değerinde uyuşturucu satıldığı bildirilmiştir.

Askerlerin Yeniden Sokaklarda Olma İhtimali

İçişleri Bakanı Quintin, federal polisin yanı sıra askerin belli noktalarda nöbet tutması önerisinde bulundu. Ancak bu öneri, yasal eksiklikler nedeniyle henüz hayata geçirilemedi.

Bu gelişmeler ışığında, Brüksel'deki güvenlik sorunları artarken, yerel yönetimlerin durumu ve hükümet kurma çabaları, kentin geleceği açısından kritik öneme sahip.