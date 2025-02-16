Brüksel'de Art Arda Silahlı Saldırılara Bir Yenisi Daha Eklendi

Brüksel'de Silahlı Saldırılar Devam Ediyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Anderlecht ilçesinde, ay başında yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Gece saat 21.30 civarında Clemenceau Metro İstasyonu önünde düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını kaybetti.

5-7 Şubat tarihleri arasında ilçe genelinde dört silahlı çatışmanın meydana geldiği bilgisi verilirken, federal polis, faillerin yakalanması için derhal soruşturma başlattı. Savcılığın yaptığı yazılı açıklamada, daha fazla detay verilmediği de vurgulandı.

Güvenlik Zaafiyeti ve Uyuşturucu Çeteleri

Avrupa'nın başkenti olarak bilinen Brüksel, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak son dönemde yaşanan bu silahlı çatışmalar, şehirdeki güvenlik sorunlarını gözler önüne serdi. Seçim sonrası, federal ve Brüksel Başkent Bölgesi'nde hükümetin kurulması için geçen sekiz aydan bu yana asayiş zaafiyeti sıkça gündeme gelmektedir.

Savcılık, son zamanlarda ardı ardına yaşanan bu olayların muhtemel nedeninin uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmalar olduğunu belirtti. Ancak, faillerin hala yakalanamaması, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa'da en üst sıralarda yer alıyor. Brüksel'in, ülkeye gelen uyuşturucunun merkezi haline geldiği, özellikle Anvers Limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretinin bu durumu daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor.