Brüksel'de Beguinage Kilisesi Gazze İçin Açlık Grevine Ev Sahipliği Yapacak

Beguinage Kilisesi Gazze İçin Kapılarını Açıyor

Belçika'nın başkenti Brükselde, Beguinage Kilisesi, Gazze'nin hakları için açlık grevi yapanlarına kapılarını açacak. Papaz Daniel Alliet önderliğinde yapılacak bu önemli eylem, "Filistin'e adalet için" sloganıyla 16-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma

Brüksel'in Saint Catherine semtindeki beguinage, evsizler ve yoksullara yönelik sosyal projeleriyle tanınmakta. "Merhamet Evi" olarak adlandırılan bu kilise, bu kez Gazze halkı için güçlü bir dayanışma mesajı vermektir.

Kapıda Dikkat Çeken Mesaj

Kilisenin girişinde yere serilmiş, üzerinde "Soykırımı durdurun" yazılı bir kırmızı şerit dikkat çekiyor. Kilise, sosyal medya hesaplarından Gazze'deki şiddete karşı politikacılara çağrıda bulunuyor.

Papa Daniel Alliet'in Katılımı

81 yaşındaki Papaz Alliet, eyleme katılacak. Sözlerine devam eden Alliet, "Dünyanın bir yerinde barış yoksa, Hristiyan alemi de dahil hiçbir yerinde barış olamaz" diyerek Gazze'deki durumun insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Adalet ve Merhamet İçin Mücadele

Alliet, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla açlık grevi düzenlendiğini belirtti. "Gazze'deki hastaneler bombalandı ve insanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

Destek Çağrıları

Açlık grevinin organizatörlerinden biri olan Filistinli gazeteci Omar Karim, Filistinlilerin yaşadığı şiddeti aktardı. Brüksel'de ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen protestolara katıldıklarını belirtti.

Açlık Grevine Davisilik Çağrısı

Karim, "Hepimiz insanız. Herkes için eşitliğe ihtiyacımız var. Filistin'deki açlık grevine katılmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Ev Sahibi Olacak Projeden Bilgiler

House of Compassion Projesi yetkilisi Genevieve Frere, bu dayanışma orucuna katılmak isteyen herkesin kendini tanıtabileceğini ifade etti. "Uluslararası hukukun uygulanmasını ve Belçika’nın İsrail ile olan işbirliğini sonlandırmasını istiyoruz" dedi.

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi, kapılarını "Filistin'e adalet için" Papaz Daniel Alliet'in öncülüğünde açlık grevine katılanlara açacak.

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi, kapılarını "Filistin'e adalet için" Papaz Daniel Alliet'in öncülüğünde açlık grevine katılanlara açacak.