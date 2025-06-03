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Brüksel'de Dünya Kahvaltı Günü'nde Geleneksel Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Brüksel'de düzenlenen etkinlikte Türk kahvaltısı, AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:48
Brüksel'de Dünya Kahvaltı Günü'nde Geleneksel Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Brüksel'de Geleneksel Türk Kahvaltısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte, geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Dünya Kahvaltı Günü Kutlaması

Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilcilik konutunda gerçekleştirilen bu etkinliğe, Brüksel'de görev yapan basın mensupları katıldı. Katılımcılar, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü ürünlerle hazırlanmış Türk kahvaltısından çeşitli lezzetleri tatma fırsatı buldular.

Türk Kahvaltısının Önemi

Büyükelçi Kaymakcı, Türk kahvaltısının dünyada en iyi ve en sağlıklı kahvaltılardan biri olarak kabul edildiğini vurgulayarak, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelere karşı Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

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