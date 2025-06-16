Brüksel'de Filistin İçin Açlık Grevi Başlatıldı

Brüksel'de Filistin İçin Anlamlı Bir Eylem

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Beguinage Kilisesi'nde, "Filistin'e adalet için" açlık grevi başlatıldı. Papaz Daniel Alliet ve diğer katılımcılar, eylemleriyle Hristiyanlar ve Batı dünyasının yaşananlara karşı duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Açlık Grevi Hakkında Bilgi

Toplamda 10 kişi ile başlayan grev, 5 gün boyunca sürdürülecek. Katılımcılar, ilerleyen günlerde sayıların artmasını beklediklerini ifade ettiler. Alliet, AB'ye seslenerek, "İsrail'i cezalandırmak zorundalar." dedi.

AB'nin Rolü ve Dış İlişkiler

Alliet, AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını gözden geçirdiğini hatırlatarak, yapılacak olan Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan İsrail ile ekonomik ve askeri tüm işbirliğinin sonlandırılması kararı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal Sorumluluk ve İlham Kaynağı

Açlık grevini organize eden Filistinli gazeteci Omar Karim, "Açlık grevi için ilhamımızı Filistinli tutuklulardan alıyoruz." diyerek, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Katılımcı Görüşleri

Grevin katılımcılarından Pascal Nieuwenhuis, "Evde oturup hiçbir şey yapmadan duramazdım." diyerek, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde de eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Diğer bir katılımcı Michael Solan ise, "AB'nin İsrail ile tüm ilişkilerini kesmesini istiyoruz. AB, İsrail'le tüm ilişkileri kesene kadar durmayacağız." ifadeleriyle taleplerini dile getirdi.

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi'nde Papaz Daniel Alliet'in de aralarında olduğu bir grup, "Filistin'e adalet için" açlık grevi başlattı.

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi'nde Papaz Daniel Alliet'in de aralarında olduğu bir grup, "Filistin'e adalet için" açlık grevi başlattı.