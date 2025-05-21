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Brüksel'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Brüksel'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Büyükelçi Faruk Kaymakcı ev sahipliğinde zengin lezzetlerle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 23:17
Brüksel'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Brüksel'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı.

Her yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, bu yıl Türkiye'nin AB Daimi Temsilcilik konutunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, diplomatik ve askeri erkan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve yabancı misyon şeflerinin yanı sıra AB kurumlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, yaptığı konuşmada Türk mutfağının, Anadolu'nun kültür ve gelenekleri ile şekillendiğini vurgulayarak, bu zengin mirasın çok katmanlı olduğunu ifade etti. Türk mutfağının balıktan sebzeye ve meyveye kadar geniş bir malzeme yelpazesi sunduğuna dikkat çekti.

Bu yıl davetlilere, günlük hayatta sofralarda sıkça yer alan ev yemeği olarak bilinen kuru patlıcan ve biber dolması ikram edildi. Kaymakcı, Türk mutfağının ekolojik ve kültürel sürdürülebilirliğe sahip olduğunu, yaz mevsiminde kurutulan gıdaların kışında tüketilmesinin bu felsefenin bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Davetlilere Kuru Patlıcan ve Biber Dolması İkram Edildi

Şef Gökhan Akalın da etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının sunduğu ürün çeşitliliğine dikkat çekerek, Türk mutfağının kültürel mirasları ve farklı pişirme teknikleri ile zenginleştiğini anlattı. Akalın, yabancı konuklara kuru patlıcan ve biber dolmasının yapılışını göstererek, yaz mevsiminde kurutulan sebzelerin bu şekilde tüketildiğinin altını çizdi.

Ayrıca, Türk şefler Levent Can ve Haydar İnal tarafından hazırlanan kısır, patlıcan oturtma, hünkar beğendi, kadınbudu köfte, börek, baklava, kazandibi ve ayran gibi geleneksel lezzetler de davetlilere sunuldu. Etkinlik boyunca Türk mutfağı konusunda zengin bilgiler paylaşıldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı. Şef Gökhan Akalın (fotoğrafta) da burada yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının Asya ve Avrupa'yı birleştiren noktada sunduğu ürün çeşitliliğine dikkati çekerek, Türk mutfağının taşıdığı kültürel miras ışığında farklı pişirme tekniklerini ve lezzetleri buluşturduğunu anlattı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde...

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı. Şef Gökhan Akalın (fotoğrafta) da burada yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının Asya ve Avrupa'yı birleştiren noktada sunduğu ürün çeşitliliğine dikkati çekerek, Türk mutfağının taşıdığı kültürel miras ışığında farklı pişirme tekniklerini ve lezzetleri buluşturduğunu anlattı.

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