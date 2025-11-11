BŞEÜ’de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Gençleri Bilinçlendiriyor

Eğitimin Amacı ve Yeri

Bilecik’te gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında bir eğitim düzenlendi. Eğitim, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Organizasyon ve İçerik

Program, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize edildi. Eğitim kapsamında öğrencilere madde bağımlılığı, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Rektörden Değerlendirme

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, eğitimlerin amacına ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu kapsamda yürütülen eğitimlerle öğrencilerimizin bilinçli bireyler olarak toplumsal farkındalığa katkı sağlamaları hedeflenmektedir".

Etkinlik, gençlerin riskler konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık yaratılması hedefiyle dikkat çekti.

