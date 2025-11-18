BŞEÜ Öğrencileri TRT 1'de Bilecik Ürünlerini Tanıttı

Gıda Teknolojisi öğrencileri ulusal platformda tescilli ürünleri ve yenilikçi projeleri sundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gıda Teknolojisi öğrencileri, TRT 1'de yayınlanan 'Alişan ile hayata gülümse' programına katılarak Bilecik'in tescilli ürünlerini ve üniversitenin geliştirdiği yeni ürünleri ulusal çapta tanıttı.

Öğr. Gör. Mesut Kaplan öncülüğündeki Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri, yayında geliştirdikleri ürünleri sergiledi; üretim süreçleri, yenilikçi çalışma yöntemleri ve gastronomi alanındaki yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

Program süresince öğrenciler, akademik danışmanların rehberliğinde yürüttükleri çalışmaları ve pratik uygulamaları izleyicilere aktardı. Bu sunum, hem şehir markalaşmasına hem de üniversitenin Ar-Ge ve eğitim başarılarının görünürlüğüne katkı sağladı.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ulusal bir platformda yer almasının üniversite adına önemli bir tanıtım fırsatı oldu. Emeği geçen akademik personel ve öğrencilere teşekkür ederim".

