Bu tuzağa düşenin hayatı kararıyor! Hem parası hem hayalleri yıkılıyor

Tüketiciler Birliği, sosyal medyada yaygınlaşan ve anlaşmalı evlilik hizmeti sunan sitelerin artan sayısına dikkat çekerek, bu yolla formalite evlilik yapmayı düşünen vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılmasını yaptı. Bu tür platformlar, evlendirme merkezi gibi isimler altında faaliyet gösteriyor ve kullanıcıları mağdur edebiliyor.

Antalya'daki Tüketiciler Birliği Şube Başkanı Neşet Gündüz, 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' adı altında faaliyet gösteren sosyal medya sitelerine karşı uyarılarda bulundu. Gündüz, bu sitelerin sunduğu formalite evlilik tekliflerinin ve bu hizmetler için istenen ücretlerin fazlalığına işaret ederek, vatandaşları sosyal medya aracılığıyla tanımadıkları kişilere para transferi yapmamaları konusunda ikaz etti. Önceden yalnızca tanıdık aracılığıyla gerçekleştirilen ve yabancıların Türkiye'de ikamet etmesini kolaylaştıran formalite evlilikler, şimdi dijital ortama taşınmış durumda. Fakat, internet üzerindeki bu tür ilanların büyük bir kısmının dolandırıcılar tarafından oluşturulduğu anlaşıldı. Alanında uzman kişiler, sosyal medyada kurulan bu tür platformların ciddi riskler taşıdığına dair uyarılarda bulunuyorlar.





İnternet Üzerinden Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık

Gündüz, insanların artık eş arayışlarını internet ortamına taşıdıklarını ve bu durumun dolandırıcılık vakalarında önemli bir yükselişe sebep olduğunu belirtti. Mağdur sayısının yüksek olmasına karşın, yaşadıkları utanç nedeniyle pek çok kişinin resmi şikayette bulunmaktan kaçındığını ifade eden Gündüz, "İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı hızla arttı. Bu sitelere üye olduysanız karşı tarafın para talebini yerine getirmeyin." şeklinde uyarılarda bulundu.