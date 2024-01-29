Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar

Türkiye genelinde 10 farklı bakanlık, 4.603 memur ve sözleşmeli personel alımı yapma kararı aldı. Bu alımlar, Resmi Gazete ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayımlanan duyurularla duyuruldu. Adaylar, başvuruda bulunmadan önce genel şartların yanı sıra özel şartları da dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Bu alımlara dair detaylara ve güncel bilgilere ulaşmak için adaylar, Kariyer Bankası mobil uygulamasını indirerek 2024 yılındaki yeni işçi, memur ve sözleşmeli personel alımları hakkında anında bilgi sahibi olabilirler. İşte detaylar...





TÜRKİYE GENELİNDE 10 FARKLI BAKANLIK 4 BİN 603 MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIMI

Toplamda 4.603 memur ve personel alımı, çeşitli bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilecek. Adaylar, belirtilen kontenjan ve başvuru tarihleri için ilgili linklere tıklayarak başvuru şartları ve diğer detaylara erişebilirler. Bu alımların detaylı bilgilerine ulaşmak ve güncel başvuru tarihlerini takip etmek için adaylara, resmi duyuruları incelemeleri ve ilgili kaynakları kontrol etmeleri önerilmektedir.

Türkiye genelinde 10 farklı bakanlık, toplamda 4.603 memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımların detayları, Resmi Gazete ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayımlanan duyurularla açıklandı. Adayların başvuru yapmadan önce genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. Bu önemli alımlardan haberdar olmak isteyen adaylar, Kariyer Bankası mobil uygulamasını kullanarak 2024 yılındaki yeni işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarıyla ilgili güncel bilgileri takip edebilirler.





Toplam 4.603 memur ve personel alımının kontenjanları ve başvuru tarihleri şu şekildedir:

İçişleri Bakanlığı: 11 personel - 17 Ocak-23 Ocak 2024

Dışişleri Bakanlığı: 50 memur - 27 Aralık 2023-26 Ocak 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 20 memur - 8 Ocak-26 Ocak 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 40 memur - 15 Ocak-26 Ocak 2024

Adalet Bakanlığı CTE: 60 personel - 15 Ocak-29 Ocak 2024

Dışişleri Bakanlığı: 3 personel - 11 Ocak-28 Ocak 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı: 158 memur - 8 Ocak-29 Ocak 2024

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): 190 memur - 29 Aralık 2023-31 Ocak 2024

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): 39 memur - 29 Aralık 2023-31 Ocak 2024

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1629 personel - 25 Ocak-8 Şubat 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 memur - 12 Şubat-23 Şubat 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 400 memur - 4 Mart-15 Mart 2024

KPSS 2024/3 MEB: 690 personel - 19 Ocak-25 Ocak 2024

Ticaret Bakanlığı: 499 personel - 22 Ocak-31 Ocak 2024

Ticaret Bakanlığı: 103 personel - 22 Ocak-31 Ocak 2024

İçişleri Bakanlığı: 75 memur - 29 Ocak-2 Şubat 2024

Ticaret Bakanlığı: 328 personel - 1 Şubat-12 Şubat 2024

İçişleri Bakanlığı: 8 memur - 12 Şubat-16 Şubat 2024

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 2024/1 Sözleşmeli Er - 15 Ocak

Toplam: 4.603

Adaylar, başvuru şartları ve diğer detaylara ilgili kurum kategorisi altındaki linklere tıklayarak ulaşabilirler.

https://kariyerbankasi.net/10-bakanlik-4-bin-603-memur-ve-personel-alimi-yapacak/

