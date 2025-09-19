Buca'da Biriken Çöpler ve Kötü Koku Mahalleliyi İsyan Ettirdi

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, sokaklarda biriken çöpler ve oluşan kötü kokuların giderilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, özellikle bazı sokak ve park çevrelerinde atıkların uzun süredir toplanmadığını belirtiyor.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri

Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'taki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi. Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Yaşar Demirci ise Barış Mahallesi sakinlerinden olduğunu belirterek, Ecevit Parkı'nın yanında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü. Demirci, "Buradaki kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Biz temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar yaz günü pencerelerini açamadı. Nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Damla Aksakal ise suların sık sık kesildiğini, çöplerin toplanmadığını ve vatandaşların bu durum karşısında mağdur olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, mahalledeki atık problemlerine karşı yetkililerden acil çözüm bekliyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.