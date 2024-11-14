Buca'da TİS Anlaşmasına Tepki: 6 Sendika Temsilcisi İstifa Etti

İzmir Buca'da, imzalanan TİS anlaşmasına tepki gösteren 6 DİSK temsilcisi görevlerinden istifa etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:33
Buca'da TİS Anlaşmasına Tepki: 6 Sendika Temsilcisi İstifa Etti

İzmir Buca'da TİS Anlaşması Üzerine Tepkilere İstifa

İzmir'in Buca ilçesinde, TİS (Toplu İş Sözleşmesi) anlaşmasına gösterilen tepkiler sonucunda, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'de görevli 6 iş yeri temsilcisi istifa etti.

Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım tarihinde grev başlattı. Grevin ikinci gününde, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri bir araya gelerek anlaşmaya vardılar ve Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla grev sonlandırıldı.

Ancak, sözleşmenin işçilerin bilgisi dışında imzalandığı iddialarını öne süren 6 iş yeri temsilcisi, bu duruma tepki göstererek DİSK'le olan ilişkilerini sonlandırma kararı aldılar.

Yapılan basın açıklamasında, temsilciler şu ifadelere yer verdiler: "Dün gece yarısı, işçilerin fikri alınmadan ve kimseye haber verilmeden imzalanan toplu sözleşmeye karşı söyleyecek sözlerimiz var. Deklarasyonla fikirlerimizi açıkça dile getireceğiz ancak bundan önce şunu belirtmek isteriz ki biz 6 temsilci olarak bu kirli anlaşmanın ortağı ya da tarafı olmadık. Olmayacağız. Bu nedenle 6 temsilci olarak DİSK Genel İş 5 Nolu Şube temsilciliği görevimizden an itibariyle istifa ettiğimizi bildiriyoruz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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