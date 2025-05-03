DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.712.216,78 0,73%

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Bucak Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayanlara evde tıraş hizmeti sunacak.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:44
Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde, belediye tarafından sağlanan yeni destek hizmeti, evlerinden çıkmakta güçlük çeken vatandaşları hedef alıyor. Bu kapsamda, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan bireyler için profesyonel tıraş hizmeti evlerine kadar ulaştırılacak.

Programın Detayları

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattığı bu program, kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan denetimli serbestlikteki bireyleri kapsıyor. Tıraş hizmeti, bu yükümlülüğü yerine getiren ve berberlik veya kuaförlük yeteneğine sahip olan kişiler tarafından sağlanacak.

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

İhtiyaç Sahiplerine Evlerinde Destek

Yeni başlatılan destek programı, yaşlılık, kronik hastalık veya engellilik gibi nedenlerden dolayı evde bakım hizmeti alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yöneliktir. Bucak'ta sunulmaya başlanan bu hizmetle, evde yaşayan hassas gruptaki bireyler, dışarı çıkmak zorunda kalmadan kendi evlerinin konforunda ücretsiz tıraş hizmeti alabilecekler.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, yükümlü bireylerin cezalarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedeflerken, Bucak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü de ihtiyacı olan vatandaşları tespit edip onlara ulaşma amacını gütmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'deki Çökme Olayında Yol Trafiğe Kapandı, İnşaat Mühürlenecek
2
Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi
3
TÜBİTAK Başkanı Aydın: TEKNOFEST, Gençlerin Hayallerine Ortak Oluyor
4
Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!
5
Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı
6
İtalyan Terzi Raniero Mancinelli: Dördüncü Papa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Antalya'da Drift Atan Sürücüye 88 Bin Lira Ceza

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!