Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde, belediye tarafından sağlanan yeni destek hizmeti, evlerinden çıkmakta güçlük çeken vatandaşları hedef alıyor. Bu kapsamda, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan bireyler için profesyonel tıraş hizmeti evlerine kadar ulaştırılacak.

Programın Detayları

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattığı bu program, kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan denetimli serbestlikteki bireyleri kapsıyor. Tıraş hizmeti, bu yükümlülüğü yerine getiren ve berberlik veya kuaförlük yeteneğine sahip olan kişiler tarafından sağlanacak.

İhtiyaç Sahiplerine Evlerinde Destek

Yeni başlatılan destek programı, yaşlılık, kronik hastalık veya engellilik gibi nedenlerden dolayı evde bakım hizmeti alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yöneliktir. Bucak'ta sunulmaya başlanan bu hizmetle, evde yaşayan hassas gruptaki bireyler, dışarı çıkmak zorunda kalmadan kendi evlerinin konforunda ücretsiz tıraş hizmeti alabilecekler.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, yükümlü bireylerin cezalarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedeflerken, Bucak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü de ihtiyacı olan vatandaşları tespit edip onlara ulaşma amacını gütmektedir.