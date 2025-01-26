Buğday Tanesi, Chatham-Kent Uluslararası Film Festivali'nde Ödül Kazandı

Buğday Tanesi, Chatham-Kent Uluslararası Film Festivali'nden Ödül ile Döndü

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatı, Chatham-Kent Uluslararası Film Festivali'nde büyük bir ödül aldı. Yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram'ın yaşamını anlatan Buğday Tanesi filmi, festivalde 'En İyi Uluslararası Film' seçildi.

Serkan Bayram'dan Gurur Dolu Açıklama

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği ve Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ile Erkan Bektaş gibi önemli isimlerin rol aldığı film, Kanada'da düzenlenen festivalde 967 film arasından ön plana çıkarak ödüle layık görüldü.

Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Buğday Tanesi gururumuz oldu. Kanada'da düzenlenen festivalde 967 film arasından 'En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü kazanan Buğday Tanesi, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ancak Bolu'daki yangında kaybettiğimiz canlarımız yüreğimizi dağladı. Ciğerlerimiz yandı ama umutlarımız her zaman yeşerecek." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ödüllü Film

2022 yapımı Buğday Tanesi, uluslararası alanda birçok festivalden ödülle dönmüştü. Serkan Bayram'ın azmi ve mücadele dolu hayat hikayesinin sinemaya aktarılması, izleyicilerde derin bir etki bıraktı.