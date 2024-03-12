Buğra Kavuncu: "İstanbul Adayları Popülist Politikalardan Kaçmalı!"

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim kampanyası kapsamında Tabip-Sen Genel Başkanı Ahmet Erçek'i ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, diğer adayların kampanya vaatlerini eleştirerek İstanbul için ortak bir vizyon belgesi hazırlama çağrısında bulundu.

Kavuncu'dan İstanbul İçin Ortak Vizyon Çağrısı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Tabip-Sen Genel Başkanı Ahmet Erçek'i ziyaret ederek seçim kampanyasına devam etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavuncu, diğer adayların seçim kampanyalarında vaat ettikleri desteklerin havada uçuştuğunu belirterek özellikle İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm bulma konusunda adımlar atılmadığını ifade etti.

Kavuncu'nun Konuşmasından Satır Başları;

Kavuncu, diğer adayların seçim kampanyalarında yaptıkları destek vaatlerini eleştirerek, bu tür popülist politikalardan kaçınmaları gerektiğini savundu.

İstanbul için ortak bir vizyon belgesi hazırlama önerisinde bulunan Kavuncu, bütün adayların bu belgeye imza atmasını ve İstanbul'un sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi taahhüt etmelerini istedi.

Adaylara seslenen Kavuncu, "Elimize geçecek bütün kaynağı öncelikli olarak çözülmesi gereken bu meselelere harcayacağız." dedi.