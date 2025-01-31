Bugün Gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da, Sağlık Bakanı Eskişehir ve Kütahya'da Aktif

GÜNDEM / 31 Ocak 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sağlık Bakanı'nın İki İlin Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önce Eskişehir Valiliğini ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak ve AMATEM'in açılışını gerçekleştirecek. Sonrasında Kütahya'da da benzer ziyaretlerle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılışını yapacak. (Eskişehir/08.30-13.30/Kütahya/14.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Edirne'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde yer alacak. Edirne Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na ve AK Parti Edirne 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak. Ayrıca Uzunköprü restorasyon alanındaki incelemelerde bulunacak. (Edirne/11.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Raporları Duyurulacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını duyuracak. (Ankara/14.30)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Öte yandan, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu'na katılacak. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Müzik: Fahir Atakoğlu Belgeseli programına da iştirak edecek. (İstanbul/09.45/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri İsviçre'de yapılacak. (Nyon/14.00/15.00)

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçları, ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK ve Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. (İstanbul/Konya/Çorum/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. (İstanbul/20.30/Pire/22.15) (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol ve BOTAŞ-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/15.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları İstanbul'da devam edecek; Türkiye, dördüncü maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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