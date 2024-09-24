Bugün Programda Hangi Önemli Gelişmeler Var?

Bugünün Önemli Gelişmeleri

24 Eylül 2024 - Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanımız New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunacak. Genel Kurul'a hitap edecek ve önemli temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Moskova'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kremlin Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak ve Rusya Federasyonu Meclisi Başkan Yardımcısı Valentina Matviyenko ile görüşecek. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İzmir'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmirlilerle bir araya gelecek. (İzmir/09.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bakanlar Faaliyetlerine Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Konya'nın Akşehir ilçesinde adalet sarayı temel atma törenine katılacak. (12.00)

, Konya'nın Akşehir ilçesinde adalet sarayı temel atma törenine katılacak. (12.00) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Düzce ve Sakarya'da çeşitli açılış törenlerine iştirak edecek. (10.00-18.30)

, Düzce ve Sakarya'da çeşitli açılış törenlerine iştirak edecek. (10.00-18.30) Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Bakü'deki uluslararası fuara katılacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Bakü'deki uluslararası fuara katılacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü) Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sivas'ta sağlık alanında ziyaretler yapacak. (09.30-20.00)

Ekonomi ve Finans Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'daki uluslararası konferansa katılacakken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Almanya'da önemli bir fuarda yer alacak.

Dünya Diplomasisinde Gelişmeler

İsrail ile ilgili gelişmeler takip ediliyor; özellikle Gazze ve Lübnan üzerindeki güncel durumlar izlenmekte. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Toplantılar

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin 3. toplantısına katılacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Trendyol 1. Lig 'de Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. (İstanbul/20.00)

'de Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. (İstanbul/20.00) Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda, Türk Telekom , Lietkabelis'i konuk edecek. (Ankara/19.30)

, Lietkabelis'i konuk edecek. (Ankara/19.30) FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Basket Landes ile mücadele edecek. (Mont-De-Marsan/20.30)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşılaşacak. Basın toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşecek. (İstanbul/17.00/18.00)

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