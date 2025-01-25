Bugün Türkiye Gündemi: Önemli Kongreler ve Spor Karşılaşmaları

Türkiye Gündeminin Öne Çıkan Başlıkları

25 Ocak 2025 tarihinde, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde önemli siyasi ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek. İşte günün önemli gelişmeleri:

Politikada Gözler Kongrelerde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van ve Eskişehir 8. olağan il kongrelerine katılacak. Erdoğan'ın programı şöyle:

Van: 13.00

Eskişehir: 16.30

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve aynı zamanda 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Programı:

Çorum Valiliği Ziyareti: 11.00

Belediye Ziyareti: 12.30

AK Parti Kongresi: 13.00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tekirdağ'da kongrede yer alacak (12.30). Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Çanakkale'deki kongrede hazır bulunacak (13.30).

İYİ Parti'den Mersin Çıkarması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sivil toplum kuruluşları ile çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. Ziyaret programı:

Mersin Limon Bahçesi ve Akbelen Şehit Mezarlığı: 11.00-15.00

Ekonomik Faaliyetler ve Ulaşım Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirecek ve Harput İl Yolu Açılış Töreni'ne katılacak (10.00-12.00).

Dünya Gündemi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci ile ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. Ayrıca, Suriye'deki siyasi durumu takip eden gelişmeler de sürmekte.

Spor Dünyasında Heyecan Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, önemli karşılaşmalarla devam ediyor:

Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 13.30

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 16.00

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 19.00

Trendyol 1. Lig'de ise şu karşılaşmalar gerçekleştirilecek:

Boluspor-Gençlerbirliği: 13.30

Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor: 16.00

Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 19.00

Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 19.00

Basketbol ve hentbol liglerinde de çeşitli karşılaşmalar yapılacak, Avustralya Açık tenis turnuvasında ise kadınlar finali, Madison Keys ve Aryna Sabalenka arasında gerçekleşecek (11.30).

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