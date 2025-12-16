DOLAR
Buldan'a 25,7 milyonluk yağmur suyu hattı yatırımı

Buldan merkezde 25,7 milyon bütçeyle 2 bin 860 metre yağmur suyu hattı döşenecek; sel, su birikintileri ve üstyapı zararları önlenecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:41
Altyapı güçlendiriliyor

DENİZLİ (İHA) – Buldan ilçe merkezinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla 25,7 milyon bütçeyle 2 bin 860 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek.

Yağışlı dönemlerde kontrolsüz yüzey akışı, yoğun yağışlarda su birikintileri oluşmasına; yolların ve kaldırımların zarar görmesine ve ulaşımın olumsuz etkilenmesine yol açıyordu. Bu durum aynı zamanda çevresel ve yapısal riskleri de artırıyordu.

Devreye alınacak yeni hat ile bu olumsuzlukların giderilmesi ve yağış kaynaklı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedefleniyor. Proje, ilçenin altyapısını daha dayanıklı, uzun ömürlü ve modern bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Toplam 25 milyon 700 bin TL’lik yatırım bütçesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında döşenecek yağmur suyu hattı, bölgenin ihtiyaç duyduğu güvenli altyapının temelini oluşturacak. Üstyapıda gerçekleştirilecek asfaltlama çalışmaları öncesinde tamamlanacak bu altyapı yatırımı sayesinde gelecekte oluşabilecek mali kayıpların önüne geçilecek ve üstyapı projeleri daha hızlı ilerleyecek.

Böylece Buldan ilçe merkezi, uzun vadeli, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmuş olacak.

