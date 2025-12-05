Buldan'da minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Buldan'da Manisa-Denizli karayolu Yenicekent Mahallesi'nde kontrolden çıkan minibüs devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:50
Buldan'da minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Buldan'da minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Kaza Detayları

Denizli'nin Buldan ilçesinde, seyir halindeyken kontrolünü kaybeden bir minibüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kaza, Buldan ilçesi Manisa-Denizli karayolu Yenicekent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Manisa istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan minibüs yolun sağına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri minibüs sürücüsüne olay yerinde müdahale etti ve sürücüyü ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE MANİSA-DENİZLİ KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS HAKİMİYETİNİ...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE MANİSA-DENİZLİ KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLDİ. KAZA SONUCU MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Diyarbakır'da Kadın Girişimciliği Zirvesi: Vali Zorluoğlu'ndan Kritik Mesaj
7
Mudurnu'da 8 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Sürüyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi