Buldan'da minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Kaza Detayları

Denizli'nin Buldan ilçesinde, seyir halindeyken kontrolünü kaybeden bir minibüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kaza, Buldan ilçesi Manisa-Denizli karayolu Yenicekent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Manisa istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan minibüs yolun sağına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri minibüs sürücüsüne olay yerinde müdahale etti ve sürücüyü ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

