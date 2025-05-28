Bülent Ecevit 100. Doğum Yılında Anıldı

Bülent Ecevit 100. Doğum Yılında Mezarı Başında Anıldı

Merhum Başbakan Bülent Ecevit, doğumunun 100. yılında kabri başında anıldı. Ecevit Vakfı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı anma etkinliğine, Ecevit ailesinin yakınları, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen, eski milletvekilleri ile Ecevit Vakfı Genel Başkanı Emrehan Halıcı ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri katıldı.

Altan Öymen'in Anma Konuşması

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Altan Öymen, "Ecevit, Türk siyasetine nezaketi getiren insandır. Bir toplantıda Başbakan Demirel'i eleştirirken 'Sayın Demirel' ifadesini kullandı. Oradan bir ses yükseldi 'Ona sayın deme' diye, Ecevit de 'Ona da sayın derim ben, o ayrı bir şey, öteki ayrı' dedi. Muhattabının yanında olmadığı zamanlarda bile üçüncü şahıslar için 'sayın' ifadesini kullanırdı. İyi ki gelmişsin, iyi ki yaşamışsın Sayın Ecevit." diyerek, Ecevit'in inceliklerine vurgu yaptı.

Katılımcılar, Ecevit'in kabrine çelenk bırakıp dua okuduktan sonra anma etkinliği sona erdi.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit, doğumunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma etkinliğine, Ecevit ailesinin yakınları, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin (sol 4) ve Altan Öymen (sol 6) ile eski milletvekilleri, Ecevit Vakfı Genel Başkanı Emrehan Halıcı (sol 5) ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri katıldı.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit, doğumunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma etkinliğine, Ecevit ailesinin yakınları, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin (sol 4) ve Altan Öymen (sol 6) ile eski milletvekilleri, Ecevit Vakfı Genel Başkanı Emrehan Halıcı (sol 5) ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri katıldı.