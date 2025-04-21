Bülent Turan Tokat'ta Sokak Hayvanları ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat'ta Önemli Açıklamalar Yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat'ta yaptığı konuşmada sahipsiz hayvanlar meselesinin güvenlik sorunu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Turan, sokaktaki köpeklerden iktidar kavgası devşirmek isteyen bir anlayışın olduğunu ifade etti. Tokat'ın Çamlıbel beldesinde hayvan barınağı inşaatını gezen Turan, bu konunun asla polemik konusu olmadığını belirtti.

Toplantılar ve Görüşmeler

Tokat Valisi Abdullah Köklü ile bir araya gelen Turan, ardından AK Parti Tokat milletvekilleri ve yerel yöneticilerle sokak hayvanları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. 4 bakan yardımcısının farklı illerde incelemeler yaptığını aktaran Turan, sokak hayvanları sorununa çözüm bulmak amacıyla Tokat'ta bir araya geldiklerini kaydetti.

Turan, kaybı yaşanan insanlarla birlikte sahipsiz hayvanlar sorununun da ülke gündeminde yer aldığını, her sorunun kendi önemine göre değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeni Yasa ve Gelecek Çözümler

Yeni yürürlüğe giren yasaya göre, 'yakala rehabilite et ve sahiplendir' yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini belirten Turan, "Biz sokakta hayvan istemiyoruz; ya sahiplenecek ya da barınakta olacaklar" dedi. Bu noktada belediyeler için önemli görevler belirlendiğini ifade etti.

Hayvanların iyiliği konusunda verilen sözlere dikkat çeken Turan, hayvan eziyetinin inanç ve kültür açısından kabul edilemeyeceğini, geçmişte ecdadın hayvanlara karşı gösterdiği hassasiyeti anımsatarak, tüm sivil toplum örgütlerini sürece destek vermeye davet etti.

Turan, "Sokakta hayvan istemiyoruz ya sahiplenecek ya da barınakta olacak. Bu yeni kanunun özeti bu." diyerek, sahipsiz hayvanlar konusunun Türkiye'nin gündeminden kaldırılması için kararlılıklarını yineledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti.