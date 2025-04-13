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Bulgaristan, ABD'den Sipariş Ettiği İlk F-16 Uçağını Karşıladı

Bulgaristan, ABD'den sipariş ettiği ilk F-16 uçağını karşılayarak modernizasyon sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:45
Bulgaristan, ABD'den Sipariş Ettiği İlk F-16 Uçağını Karşıladı

Bulgaristan, İlk F-16 Uçağını Törenle Karşıladı

Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği "Block 70" serisi 16 adet F-16 savaş uçağının ilki törenle karşılandı. Ülkenin güneydoğusundaki Graf İgnatievo NATO Hava Üssü'nde düzenlenen törene, Başbakan Rosen Jelyazkov katıldı.

Modernizasyonun Sembolü

Başbakan Jelyazkov, yaptığı konuşmada, "Gelen ilk modern savaş uçağı, ordumuzun ideolojik değişim ve modernizasyonunun sembolüdür." ifadelerini kullandı. Jelyazkov, Bulgar Silahlı Kuvvetlerinin gerçek modernizasyon girişimlerinin temelinin 2019 yılında atıldığını vurguladı.

Rus Yapımı Uçakların Yerini Alacak

Eski tip "MiG-29" savaş uçaklarının yerine geçecek yeni filoya ilişkin kararın parlamentoda yaşanan tartışmaların ardından alındığını belirten Jelyazkov, parlamentoda harcanan çabaların boşa gitmediğini söyledi. "Zamanında Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden yana karar alırken, demokratik değerlere ve insan haklarına vurgu yaptı." diye ekledi.

Stratejik Ortaklığın Simgesi

Jelyazkov, F-16'nın gelişinin, Bulgaristan'ın ABD ile olan stratejik ortaklığının sembolü olduğunu da vurguladı. Bu durumun, NATO'nun doğu kanadında ve Karadeniz bölgesindeki güvenlik için garantiler yarattığını ifade etti.

Teknolojik Yeniden Silahlandırma Başlıyor

Defans Bakanı Atanas Zapryanov da F-16'nın gelişini, Hava Kuvvetlerinin teknolojik olarak yeniden silahlandırılması sürecinin başlangıcı olarak değerlendirdi. Yeni uçakların yanı sıra, Kara Kuvvetleri için yeni "Stryker" zırhlı araçlarının da gelmeye başladığını belirtti.

Modernizasyon Yatırımları

Zapryanov, "Savunma bakanı olarak 2025 yılında, müttefiklerimizin savunması için diğer gelişmiş sistem ve platformların sözleşmeye bağlanmasıyla da hatırlanmasını sağlamak amacıyla elimden geleni yapacağım." dedi. Törene, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov ve Lockheed Martin temsilcileri de katıldı.

Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 3 milyar avroya ABD'den satın alınan 16 yeni F-16 uçağının yanı sıra, parlamentonun onayıyla 1,1 milyar avroya 198 "Stryker" askeri zırhlı araç ve 100 milyon dolar değerinde "Javelin" tipi tanksavar roket sistemleri edinildi.

Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği "Block 70" serisi 16 adet F-16 savaş uçağının ilki törenle...

Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği "Block 70" serisi 16 adet F-16 savaş uçağının ilki törenle karşılandı. Ülkenin güneydoğusundaki Graf İgnatievo NATO Hava Üssü'nde ABD'den satın alınan F-16'ların birincisinin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği "Block 70" serisi 16 adet F-16 savaş uçağının ilki törenle...

Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği "Block 70" serisi 16 adet F-16 savaş uçağının ilki törenle karşılandı. Ülkenin güneydoğusundaki Graf İgnatievo NATO Hava Üssü'nde ABD'den satın alınan F-16'ların birincisinin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

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