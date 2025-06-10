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Bulgaristan'da Asırlık 'Gelin Koçu' Geleneği Yaşatılıyor

Bulgaristan'da Türklerin Kurban Bayramı öncesi gelin koçu geleneği büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:46
Bulgaristan'da Asırlık 'Gelin Koçu' Geleneği Yaşatılıyor

Bulgaristan'da Gelin Koçu Geleneği Devam Ediyor

Dzhānan Mehmed İsmail - Bulgaristan'da Türklerin Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında uygulanan 'gelin koçu gönderme' geleneği asırlardır sürdürülüyor. Bu özel gelenek, nişanlı çiftlerden erkek tarafının seçtiği koçların, kız tarafına hediye edilmesini içeriyor.

Kurban Bayramı'nda Gelin Koçu Hediye Ediliyor

Kurban Bayramı’nda, erkek tarafı onlarca koç arasından seçtiği koçu, çiçekler, tüller, nazar boncukları gibi süslemelerle donatıp, boynuzuna takılan altınlarla birlikte; gelin adayının evine gönderiyor. Gelin koçu, arife günü damat adayı ya da yakınları tarafından sıkı bir gelenekle teslim ediliyor.

Koçun Önemi ve Seçim Aşaması

Bu yıl süslenmiş koç alan Selin Halil, geleneğin detayları hakkında bilgi verdi. Nişanlısının Kurban Bayramı öncesinde Kırcaali ilinin Koşukavak ilçesinde koç aradığını belirten Halil, “Kurban Bayramı’nda geline gönderilecek koç özenle seçilir. Görünümü heybetli olan koç seçilir ve renkli kurdelelerle, boncuklarla süslenir. Boynuzuna ise küçük bir hediye takılır.” dedi.

Gelin Koçu Geleneği Neden Önemli?

Halil, bu geleneğin sadece görsel bir şölen olmadığını, damat tarafının niyetinin ciddiyetini ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Gelin tarafı, koçu kesip eşe dosta, konu komşuya dağıtır. Gelenek gereği, nişanlı kalınan yıl sayısı kadar koç gönderilmesi gerekir.” diye ekledi.

Kültürel Bir Miras: Gelin Koçu

Gülcan Yusein, bu yıl nişanlısı Fuat Fahredin’den koç alanlardan biri olarak, gelin koçu geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. “Bu gelenek bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Çocuklarımızın bu güzel adeti yaşatmasını isterim.” dedi.

Yusein, arife sabahı koçunu büyük bir heyecanla beklediğini ve gelin koçu geleneğinin, iki aileyi bir araya getiren; sevgi, saygı ve birlik duygularını pekiştiren anlamlı bir tören olarak kabul edildiğini ifade etti.

Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin Koşukavak (Krumovgrad) ilçesinde Kurban Bayramı öncesi nişanlı...

Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin Koşukavak (Krumovgrad) ilçesinde Kurban Bayramı öncesi nişanlı çiftlerden erkek tarafının kız tarafına "gelin koçu gönderme" geleneği asırlardır sürdürülüyor. Kurban Bayramı nedeniyle nişanlı çiftlerden erkek tarafı onlarca koçun içerisinden seçip aldığı koçu kız tarafına hediye ediyor. Armağan edilen koçlar çiçekler, tüller, nazar boncukları ve çeşitli süslerle donatıldıktan sonra boynuzlarına takılan altınla kız evine gönderiliyor.

Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin Koşukavak (Krumovgrad) ilçesinde Kurban Bayramı öncesi nişanlı...

Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin Koşukavak (Krumovgrad) ilçesinde Kurban Bayramı öncesi nişanlı çiftlerden erkek tarafının kız tarafına "gelin koçu gönderme" geleneği asırlardır sürdürülüyor. Kurban Bayramı nedeniyle nişanlı çiftlerden erkek tarafı onlarca koçun içerisinden seçip aldığı koçu kız tarafına hediye ediyor. Armağan edilen koçlar çiçekler, tüller, nazar boncukları ve çeşitli süslerle donatıldıktan sonra boynuzlarına takılan altınla kız evine gönderiliyor.

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