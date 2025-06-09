DOLAR
39,27 -0,2%
EURO
44,88 -0,18%
ALTIN
4.204,3 -0,19%
BITCOIN
4.328.341,76 -1,41%

Bulgaristan, Hazar Denizi Geçişli Taşımacılık Koridoru'na Limanlarını Dahil Etmeyi Planlıyor

Bulgaristan, Burgaz ve Varna limanlarını Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na dahil etmeyi değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:17
Bulgaristan, Hazar Denizi Geçişli Taşımacılık Koridoru'na Limanlarını Dahil Etmeyi Planlıyor

Bulgaristan, Hazar Denizi Geçişli Taşımacılık Koridoru'na Limanlarını Dahil Etmeyi Planlıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna limanlarını Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na dahil etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşıladı. Görüşme sonrasında iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, Kazakistan ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin güçlü dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde geliştiğini belirterek, Bulgaristan'ı güneydoğu Avrupa'daki önemli stratejik ortak olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Görüşmelerde çok sayıda somut anlaşmaya vardıklarını belirten Tokayev, "Özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çektik. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve ortak yatırım projeleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Tokayev, ayrıca petrol ve gaz, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil enerji, nükleer sanayi, dijitalleşme, yapay zeka, uzay sanayi, tarım, sağlık, kültürel ve insani bağlantılar ile turizm alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi üzerinde durduklarını ifade etti.

Görüşmelerde Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na Bulgaristan limanlarının dahil edilmesi konusunun da değerlendirildiğini dile getiren Tokayev, "Dünyadaki jeopolitik çatışmalar bizi endişelendiriyor. Tüm sorunların barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini düşündüğümüzü yineledik." diye konuştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de toplantılar sırasında ikili ilişkilere dair detaylı bir analiz yaptıklarını ve işbirliğini güçlendirmek için büyük potansiyele sahip olduklarını belirtti.

Radev, "Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine ilişkin imzaladığımız mutabakat zaptı bunun somut örneği. Bu güzergah, Asya ile Avrupa'yı birleştiriyor. Kazakistan ve Bulgaristan, coğrafi olarak stratejik konumlarını en iyi şekilde değerlendirmelidir." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Kazakistan ile Bulgaristan arasında, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı dahil olmak üzere toplam 5 anlaşma imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’i (solda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşıladı. Tokayev ve Radev, tören sonrası yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’i (solda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşıladı. Tokayev ve Radev, tören sonrası yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri