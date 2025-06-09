Bulgaristan, Hazar Denizi Geçişli Taşımacılık Koridoru'na Limanlarını Dahil Etmeyi Planlıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna limanlarını Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na dahil etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşıladı. Görüşme sonrasında iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, Kazakistan ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin güçlü dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde geliştiğini belirterek, Bulgaristan'ı güneydoğu Avrupa'daki önemli stratejik ortak olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Görüşmelerde çok sayıda somut anlaşmaya vardıklarını belirten Tokayev, "Özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çektik. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve ortak yatırım projeleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Tokayev, ayrıca petrol ve gaz, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil enerji, nükleer sanayi, dijitalleşme, yapay zeka, uzay sanayi, tarım, sağlık, kültürel ve insani bağlantılar ile turizm alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi üzerinde durduklarını ifade etti.

Görüşmelerde Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na Bulgaristan limanlarının dahil edilmesi konusunun da değerlendirildiğini dile getiren Tokayev, "Dünyadaki jeopolitik çatışmalar bizi endişelendiriyor. Tüm sorunların barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini düşündüğümüzü yineledik." diye konuştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de toplantılar sırasında ikili ilişkilere dair detaylı bir analiz yaptıklarını ve işbirliğini güçlendirmek için büyük potansiyele sahip olduklarını belirtti.

Radev, "Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine ilişkin imzaladığımız mutabakat zaptı bunun somut örneği. Bu güzergah, Asya ile Avrupa'yı birleştiriyor. Kazakistan ve Bulgaristan, coğrafi olarak stratejik konumlarını en iyi şekilde değerlendirmelidir." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Kazakistan ile Bulgaristan arasında, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı dahil olmak üzere toplam 5 anlaşma imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’i (solda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşıladı. Tokayev ve Radev, tören sonrası yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’i (solda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşıladı. Tokayev ve Radev, tören sonrası yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.