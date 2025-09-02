Bulgaristan, von der Leyen uçağındaki Rus GPS bozma iddiasını soruşturmayacak

Bulgaristan, von der Leyen uçağındaki iddiayı soruşturmama kararı aldı

Hükümetten açıklama: Olay soruşturulmayacak

Bulgaristan, 31 Ağustos tarihindeki ziyaret sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına yönelik olduğu iddia edilen şüpheli Rus GPS sinyal bozma olayını soruşturmayacağını açıkladı.

Başbakan Rosen Jelyazkov, basına verdiği demeçte olayın soruşturmaya tabi tutulmayacağını belirterek, "Von der Leyen'in uçağı GPS sinyaline müdahale hedefi değildi, durumun soruşturulmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, ayrıca "Belirlenen GPS sinyal bozukluğu ne hibrit ne de siber tehdit olarak değerlendirilebilir." dedi ve sözlerine şu değerlendirmeleri ekledi:

"Bu tür şeyler her gün oluyor. GPS sistemi ortaya çıkmadan çok önce de uçaklar kalkış ve iniş yapıyordu. Bu tür durumlar için bir protokol oluşturulmuştur. Bu protokol, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın etki çerçevesindeki tüm ülkelerde mevcuttur ve GPS sinyalinde bir bozulma olduğunda, rutin, konvansiyonel yöntemler uygulanıyor."

Hükümetin Basın Merkezi dün, von der Leyen’in içinde bulunduğu uçağın Filibe Havaalanı'na inişe yaklaşırken GPS sinyalinin kaybolduğunu açıklamıştı. Çıkan sorunla ilgili olarak, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Hava Trafik Kontrol Kulesi alternatif bir iniş yöntemi önermişti.