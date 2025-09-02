DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

Bulgaristan, von der Leyen uçağındaki Rus GPS bozma iddiasını soruşturmayacak

Bulgaristan, 31 Ağustos'ta von der Leyen'in uçağında yaşandığı iddia edilen Rus kaynaklı GPS sinyal bozulmasını soruşturmamaya karar verdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:36
Bulgaristan, von der Leyen uçağındaki Rus GPS bozma iddiasını soruşturmayacak

Bulgaristan, von der Leyen uçağındaki iddiayı soruşturmama kararı aldı

Hükümetten açıklama: Olay soruşturulmayacak

Bulgaristan, 31 Ağustos tarihindeki ziyaret sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına yönelik olduğu iddia edilen şüpheli Rus GPS sinyal bozma olayını soruşturmayacağını açıkladı.

Başbakan Rosen Jelyazkov, basına verdiği demeçte olayın soruşturmaya tabi tutulmayacağını belirterek, "Von der Leyen'in uçağı GPS sinyaline müdahale hedefi değildi, durumun soruşturulmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, ayrıca "Belirlenen GPS sinyal bozukluğu ne hibrit ne de siber tehdit olarak değerlendirilebilir." dedi ve sözlerine şu değerlendirmeleri ekledi:

"Bu tür şeyler her gün oluyor. GPS sistemi ortaya çıkmadan çok önce de uçaklar kalkış ve iniş yapıyordu. Bu tür durumlar için bir protokol oluşturulmuştur. Bu protokol, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın etki çerçevesindeki tüm ülkelerde mevcuttur ve GPS sinyalinde bir bozulma olduğunda, rutin, konvansiyonel yöntemler uygulanıyor."

Hükümetin Basın Merkezi dün, von der Leyen’in içinde bulunduğu uçağın Filibe Havaalanı'na inişe yaklaşırken GPS sinyalinin kaybolduğunu açıklamıştı. Çıkan sorunla ilgili olarak, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Hava Trafik Kontrol Kulesi alternatif bir iniş yöntemi önermişti.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
3
Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
4
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter