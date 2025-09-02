Burcu Köksal Beraat Etti: 'İftira' ve 'Suç Uydurma' Davasında Karar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal beraat etti

Mahkeme kararının ayrıntıları

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında, katıldığı televizyon programında işlediği iddia edilen 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlamalarına ilişkin davada mahkeme beraat kararı verdi.

Davanın üçüncü duruşması Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı ve Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı. Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması yönündeki mütalaasını duruşmada yineledi.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Köksal'ın her iki suçlamadan da ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Olayın geçmişi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan 2024'te sosyal medya ile yerel ve ulusal basında yer alan, belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin inceleme yaptı. Başsavcılık, 14 Mayıs tarihinde iddiaya konu olayın gerçek olmadığına karar vererek, olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Olayın ardından eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, 25 Mayıs tarihinde Köksal hakkında 'suç uydurma' ve 'iftira' iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.