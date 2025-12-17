Burdur Altınyayla'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı — Kaza Anı Kamerada

Burdur Altınyayla'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı

Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı

Burdur’un Altınyayla ilçesinde, Dirmil Kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir kamyon çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 32 ABA 083 plakalı kamyon ile 48 AYH 049 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve kamyon refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve otomobilin takla attığı anlar yer alıyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

