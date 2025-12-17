DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,21 -0,02%
ALTIN
5.961,26 -0,72%
BITCOIN
3.852.400,03 -2,87%

Burdur Altınyayla'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı — Kaza Anı Kamerada

Burdur Altınyayla Dirmil Kavşağı'nda otomobil ile kamyon çarpıştı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. İnceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:12
Burdur Altınyayla'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı — Kaza Anı Kamerada

Burdur Altınyayla'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı

Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı

Burdur’un Altınyayla ilçesinde, Dirmil Kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir kamyon çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 32 ABA 083 plakalı kamyon ile 48 AYH 049 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve kamyon refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve otomobilin takla attığı anlar yer alıyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

BURDUR'UN ALTINYAYLA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

BURDUR'UN ALTINYAYLA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZANI ANI İSE BİR ARACIN YOL KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

BURDUR'UN ALTINYAYLA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor