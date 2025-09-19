Burdur'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı

Burdur'da 5,7 büyüklüğünde deprem senaryosu ile tatbikat gerçekleştirildi

Burdur Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikat, merkez üssü Menderes Mahallesi olan ve çevre ilçelerden de hissedilen 5,7 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine başlatıldı. Senaryoya göre birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ihbarı alındı.

Tatbikat sahasında yapılan müdahaleler

Olay yerine intikal eden ekipler, senaryo gereği 2 konutun yıkıldığı, enkaz altında 4 kişinin olabileceği, 30 evin hasar gördüğü ve 125 kişinin hasarlı evlerde ikamet ettiği bilgisini aldı. Ayrıca yıkılan bir ahır enkazında hayvanların kaldığı bildirildi.

Ekipler enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslarla sevk etti. Çökme riski bulunan enkaz alanına girmek isteyen yakınları, güvenlik güçlerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tatbikat kapsamında çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yıkılan binanın enkazında çalışan ekipler, aynı binanın arkasındaki müştemilattan ağır ve boğucu koku geldiğini tespit etti; içeride vatandaş olabileceği şüphesiyle AFAD Arama Kurtarma KBRN ekibi müdahalede bulundu.

Barınma, ulaşım ve lojistik önlemler

Evleri zarar gören depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere güvenli bölgelere çadırlar kuruldu. Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıtımına başladı. Bölgedeki haberleşme ihtiyacını karşılamak için geçici baz istasyonu kuruldu.

Kapsam ve değerlendirme

Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Burdur saha uzantılı tatbikatı; 17 kurum, 23 farklı çalışma grubu ve 240'a yakın personel ile gerçeğini aratmayan sahnelerle başarıyla tamamlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada eğitimleri her noktaya ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bilgihan, afetlerin olmamasını dileyerek şunları söyledi: "Tedbir almakta hem vatandaşın hem bir birey olarak hem de insan olarak da temel bir rasyonel bir insan davranışı. Aynı zamanda yöneticiler olarak da bizlerin sorumluluğu. O yüzden bugünkü tatbikat ilk göreve başladığımız günden itibaren söylediğimiz gibi, her ay bir hedef, her ay bir tatbikat. Mutlak suretle bu konuları canlı tutmak ve hatırlamak noktasındaki farkındalığı yerleştirme hedefimiz."

Vali Bilgihan ayrıca tatbikatta 74 vatandaşın görev aldığını kaydetti.

