Burdur'da 96 İtfaiyeciye Acil Eğitim: Temel İtfaiyecilik ve Arama Kurtarma Eğitimi

Burdur'da İtfaiye Personeline Temel Eğitim Verildi

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, toplam 96 itfaiyeciye temel itfaiyecilik ve arama kurtarma konularında bilgi sağladı. Eğitimler, Burdur merkezi, çeşitli ilçeler ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile İscehisar ilçelerinden gelen katılımcılarla gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği ve Uygulamalar

İki gün süren eğitimler, Burdur Belediyesine bağlı eski otogar alanındaki İtfaiye Eğitim Sahası'nda gerçekleştirildi. Eğitimin kapsamı; temel itfaiyecilik, araç ve konut yangınlarına müdahale, doğal afetlerde kurtarma, orman yangınları, sanayi yangınları, kimyasal yangınlara müdahale ve trafik kazalarında müdahale becerileri üzerine yoğunlaştı.

Başkan Ercengiz ve İtfaiye Müdürü Ballak'ın Açıklamaları

Eğitimlerin ardından konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilçe ve beldelerde yaşanan eksikliklerin giderilmesinde her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ise eğitimin verimli geçtiğine ve büyük afetlerde kriz anında olay yeri organizasyonunun önemine dikkat çekti. Ballak, "Birçok ilden ve farklı ülkelerden gelen itfaiyecilerle birlikte çalıştığımız için kriz anındaki müdahale süreçlerinin dışında, alan hakimiyeti ve risk yönetimi gibi konulara da ağırlık verdik." ifadelerini kullandı.

Eğitime Katılan İtfaiyecilerin Görüşleri

Programa katılan Gölhisar Belediyesi itfaiye personeli Şakir Savaş, 5 yıllık tecrübesinin ardından eğitimlerin faydalı olduğunu ifade ederek, "Teknoloji geliştikçe kullandığımız ekipmanlarımızı da güncellememiz gerekiyor. Özellikle elektrikli otomobiller gibi yeni araçlara müdahale etme yöntemlerini öğrenmek bizim için hayati." dedi.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilerek, başarıları kutlandı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye personeline temel itfaiyecilik ve arama kurtarma eğitimi verildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye personeline temel itfaiyecilik ve arama kurtarma eğitimi verildi.