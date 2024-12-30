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Burdur'da Dana Saldırısında 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'da hayvancılık yapan Ali İhsan Kutlu, beslediği dananın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:18
Burdur'da Dana Saldırısında 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'da beslediği dananın ahırda saldırması sonucu 66 yaşındaki Ali İhsan Kutlu hayatını kaybetti.

İlyas köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Kutlu, 3 gün önce hayvanlarına bakmak için ahıra gitti. Ahırdaki dana, Kutlu'ya ani bir saldırıda bulundu ve Kutlu yere düştü. Dananın yerdeki Kutlu'ya saldırmaya devam etmesi üzerine, komşuları duruma müdahale etti.

Komşular, danayı av tüfeği ile ayaklarından vurarak Kutlu'yu kurtardı. Yaralanan Kutlu, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahale sonrasında Antalya'ya sevk edilen Kutlu, tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki yaşamını yitirdi.

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