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Burdur'da Devrilen Traktörde Facia: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hayat kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:30
Burdur'da Devrilen Traktörde Facia: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Burdur'da Üzücü Traktör Kazası

Burdur'un Taşkapı köyünde gerçekleşen trajik bir olayda, devrilen traktör altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti. Olay, Kamil K. (23) tarafından yönetilen 15 NZ 681 plakalı traktörünün devrilmesi ile meydana geldi.

Kaza Anı ve Müdahale

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Kazada, sürücü Kamil K. ile Fatma K. (41), Yiğit K. (10), Şerife K. (47) ve Edanur Kubilay (11) yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle traktörün altından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Edanur Kubilay, maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Diğer yaralılardan Yiğit K., tedavi için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından yapılan incelemeler sürerken, olayla ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine...

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine...

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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