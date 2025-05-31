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Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı tutuklandı, 6 yabancı kadın koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:43
Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Fuhuş Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 zanlı tutuklandı; fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın ise koruma altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, Gölhisar'da fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarının işlendiğini tespit ederek, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon neticesinde:

  • Suça konu belgeler
  • Bir pompalı tüfek
  • Bir kurusıkı tabanca
  • Bir bıçak
  • Farklı kişilere ait kredi kartları
  • Nakit para, ziynet eşyası
  • Uyuşturucu madde kullanım aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde

Elde edilenler arasında fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın da yer almakta. Ayrıca, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Şüpheliler hakkında, "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi; bu süreçte 2 şüpheli serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

Burdur'da gerçekleştirilen bu operasyon, bölgede fuhuş faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ciddi bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı, fuhşa...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı. Operasyonda, suça konu belgeler, çok sayıda dijital materyal, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve bir bıçak ile farklı kişilere ait kredi kartları, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, ziynet eşyası, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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