Burdur'da Haksız Fiyat Artışına 3.222.988 TL Ceza

Denetimler 8-12 Aralık tarihlerinde yoğunlaştırıldı

Burdur Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetini önlemek, piyasalarda adil rekabeti sağlamak ve fahiş fiyat ile stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürdü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, 8-12 Aralık tarihleri arasında başta zincir marketler olmak üzere lokanta, kafe, pastane, fırın, kasap, şarküteri ve giyim sektörü gibi iş yerlerinde etiket ve fiyat denetimi yapıldı.

Toplam 70 iş yerinde 577 üründe fiyat etiketi kontrolü gerçekleştirildi ve denetimler sonucunda 3.222.988 TL idari ceza uygulandı.

Burdur Ticaret İl Müdürlüğü, tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.

BURDUR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDA 3 MİLYON 222 BİN 988 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.