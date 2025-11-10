Burdur'da Kanala Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da yürürken kanala düşen K.Z., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 20:04
Burdur'da Kanala Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da Kanala Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Özgür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde saat 18.00

Burdur'da yolda yürürken dengesini kaybeden K.Z., boş olan kanala düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan K.Z., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

