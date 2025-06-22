Burdur'da Kayalıklardan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde, kayalıklardan düşen bir kadın yaşamını yitirdi. Çamlık köyünde bulunan Kremna Antik Kenti'ne ot toplamak üzere giden 47 yaşındaki Fatma Acar, yaklaşık 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.

Olayın ardından, durumun bildirildiği 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Acar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklardan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklardan düşen kadın yaşamını yitirdi.