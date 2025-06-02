Burdur'da Kaybolan Halil Özel Evinde Ölü Bulundu
Burdur'da, dört gündür kaybolan Halil Özel (61), evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126. Sokak'taki evde meydana geldi.
Özel'in yakınları, onunla iletişime geçemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açarak girmesiyle birlikte, Halil Özel’in evinde hareketsiz yattığı tespit edildi. Yapılan müdahale sonucunda, sağlık ekibi Özel’in hayatını kaybettiğini doğruladı.
Özel’in cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burdur'da dört gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.