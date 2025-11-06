Burdur'da Kazıda İnsan Kemikleri Bulundu: Eski Mezarlık Ortaya Çıktı

Burdur'da istinat duvarı kazısı sırasında insan kemikleri bulundu; bölgenin eski mezarlık olduğu tespit edildi, kemikler tekrar toprağa gömüldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 20:12
Burdur'da Kazıda İnsan Kemikleri Bulundu: Eski Mezarlık Ortaya Çıktı

Burdur'da Kazıda İnsan Kemikleri Bulundu

Karasenir Mahallesi'nde yapılan kazıda eski mezarlık ortaya çıktı

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Belediye ekipleri, istinat duvarı inşası için sürdürülen kazı çalışması sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kalıntılarla karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ön araştırmada, söz konusu bölgenin eskiden mezarlık olduğu tespit edildi.

Yetkililerin incelemesinin ardından bulunan kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

Mahalle sakinleri, bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını aktardı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

