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Burdur'da Kuraklığa Dayanıklı Yem Bitkisi Hasat Edildi

Burdur'da az su tüketen 'ot tipi yem şalgamı' bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Sürdürülebilir tarım için önemli bir adım atıldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 12:13
Burdur'da Kuraklığa Dayanıklı Yem Bitkisi Hasat Edildi

Burdur'da Az Su Tüketen Yem Bitkisi Hasadı Yapıldı

Burdur'da az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı 'ot tipi yem şalgamı' bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Su kaynaklarının tükenmeye başlaması ve tarımsal üretimde verimliliğin artması için az su tüketen bitkilerin tarıma kazandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Protokol ve Üretim Süreci

Burdur Ticaret Borsası (BTB) ile Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında yeni yem bitkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla bir protokol imzaladı. Bu doğrultuda 40 üreticiye yüzde 100 hibeyle 'ot tipi yem şalgamı' tohumu dağıtıldı. Yaklaşık 200 dekar arazide ekimi yapılan bu bitkiler, altı ayda büyüyerek sadece yağmur sularıyla sulandı.

Tarla Günü Etkinliği ve Katılımcılar

Yem bitkilerinin hasadı, Kemer'de düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde gerçekleştirildi. Kemer Kaymakamı İbrahim Cesur, tanıtılan uygulamaların yeni yöntemler ve teknolojilerle verimliliği artırmayı, maliyeti azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Sürdürülebilirlik İçin Yeni Planlar

BTB Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, yem şalgamı ve 'Sorgum Bicolar Monocot' bitkilerinin su kullanımının çok az olduğunu vurgulayarak, mevsim yağışlarının normal seyrettiği durumlarda hiç sulama yapılmayacağını, yetersiz yağış durumunda ise bir veya iki sulamanın yeterli olacağını ifade etti. Gündüzalp ayrıca, az su isteyen yem bitkilerini Burdur geneline yaymayı planladıklarını dile getirdi.

Tarla Günü etkinliğine Kemer Belediye Başkanı İsmail Asan, Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamdi Altınışık, kooperatif başkanları ve üreticiler de katıldı.

Burdur'da az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı "ot tipi yem şalgamı" bitkisinin hasadı Kemer'de...

Burdur'da az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı "ot tipi yem şalgamı" bitkisinin hasadı Kemer'de düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kemer Kaymakamı İbrahim Cesur (sol 3) da katıldı.

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