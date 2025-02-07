Burdur'da Motosiklet Kazası Skandalı: Zanlı Tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, traktörden düşerek ölen Bahri S.'yi motosiklet kazasında öldü gibi göstermeye çalıştığı iddia edilen zanlı, tutuklandı. Olay, Karapınar köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Bahri S. (29) devrilen motosiklet kazasında hayatını kaybederken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu araştırmak için harekete geçti. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, kaza yerindeki motosikletin durduğu yer ile Bahri S.'nin bulunduğu yer arasında tutarsızlıklar olduğu belirlendi.

Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkarmaya çalıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, Bahri S.'nin kazadan kısa bir süre önce H.Ö. tarafından kullanılan traktörle köyden çıktığı anlaşıldı. H.Ö.'nün, olay sonrası kardeşini arayarak ve daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine yalan beyan verdiği tespit edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, H.Ö. (47) ile S.Ö. (42) ve F.Ö. ile R.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmada yapılan ifadeler sonrasında, F.Ö. ve R.K. salıverilirken, traktör sürücüsü H.Ö. “Taksirle ölüme neden olma ve suç delillerini gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla tutuklandı. Kardeşi S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 Şubat tarihinde meydana gelen bu olayda, Bahri S.'nin kullandığı 20 D 4728 plakalı motosikletin Karapınar köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği belirtilmiş, Bahri S. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörden düşüp ölen kişiyi motosiklet kazasında öldü gibi göstermeye çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza yerinde çalışma yaptı.