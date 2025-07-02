Burdur'da Motosikletten Başlayan Yangın Korkuttu

Burdur'un Bucak ilçesinde, Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde motosikletten kaynaklanan bir yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa süre içinde atık malzeme ayırma ve depolama amacıyla kullanılan bir işletmeye sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, başarılı bir çalışma ile yangını kontrol altına aldı.

Yangının ardından yapılan incelemede, işletmede bazı hasarların meydana geldiği öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletten başlayıp bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletten başlayıp bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.