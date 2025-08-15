DOLAR
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Burdur'da Büğdüz köyü girişinde meydana gelen çarpışmada, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı; yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 00:21
Kaza Detayları

Burdur'da, Büğdüz köyü girişinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. (30) ile traktör sürücüsü Mustafa A. (45) ve otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralandı.

Müdahale ve Taşıma

Olay ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

