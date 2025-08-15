Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Kaza Detayları

Burdur'da, Büğdüz köyü girişinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. (30) ile traktör sürücüsü Mustafa A. (45) ve otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralandı.

Müdahale ve Taşıma

Olay ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

