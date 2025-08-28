Burdur'da Polis 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaza Yaptı: 10 Yaralı

Burdur'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü zincirleme kazaya yol açtı

Burdur-Antalya kara yolu, Necati Bey Mahallesi

3'ü polis, toplam 10 kişi yaralandı.

Olay, Burdur-Antalya kara yolu Necati Bey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 15 NP 906 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

İçerisinde İrfan G. (30), Mehmet Y. (26) ve Melih Y.'nin bulunduğu otomobil, kovalamaca sırasında önce polis aracına çarptı, ardından karşı şeride geçerek 46 ABS 138 plakalı otomobile çarptı.

Kazada polis memurları S.Y. (34), F.K. (44), M.K. (41) ile diğer araçlarda bulunan İrfan G., Mehmet Y., Melih Y., Bayram K. (37), Ayşenur K. (34), Ayşe C.K. (11) ve İbrahim E.K. (13) yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tüm yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

